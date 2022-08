Intel e Brookfield aliam-se para investir 30 mil milhões de dólares na indústria de "chips"

A Intel e a Brookfield Asset Management anunciaram a constituição um veículo de investimento no valor de 30 mil milhões de dólares (30 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) para construção de fábricas de "chips" nos Estados Unidos. O anúncio foi tornado público através de um comunicado por parte da Intel e foi feito esta terça-feira.O fundo vai ser controlado em 51% pela tecnológica, que será acionista maioritária e terá por isso o controlo operativo, e 49% pela gestora. A Intel explica ainda que o programa de co-investimento em semicondutores é o primeiro com este tipo de modelo de financiamento na indústria e adianta que "o programa é fundamental para uma abordagem inteligente do capital da Intel, que procura formas inovadoras de financiar o crescimento, ao mesmo tempo que proporciona maior flexibilidade financeira para acelerar a estratégia da empresa".O acordo surge num momento chave na indústria de "chips" nos EUA, numa altura em que as grandes empresas de semicondutores estão a aumentar significativamente o investimento na construção destas fábricas.O investimento de 30 mil milhões de dólares vai ser utilizado para expandir o campus da Intel, no Arizona, onde vão ser construídas duas novas fábricas, que irão "satisfazer a procura a longo prazo da Intel e reforçar a sua capacidade de fundição de chips para terceiros", detalha o comunicado.