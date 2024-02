Inteligência artificial: maiores economias europeias mantiveram suspense até ao fim

As regras da União Europeia para a inteligência artificial (IA) foram ratificadas por unanimidade pelos embaixadores dos 27 Estados-membros a 2 de fevereiro, mas o suspense manteve-se praticamente até ao dia da votação, com as posições das maiores economias europeias – Alemanha, França e Itália, sobretudo as duas primeiras – envoltas em incerteza.





...