KLx quer contratar 300 pessoas até ao final de 2024

O objetivo é que 100 contratações aconteçam já este ano, revelou a diretora-geral do campus tecnológico do Crédit Agricole. A empresa escolheu Portugal para se instalar, tendo até à data investido mais de três milhões de euros no campus.

