KPMG abre centro tecnológico em Évora

A KPMG Portugal vai abrir um centro tecnológico em Évora, para expandir serviços de tecnologia, nomeadamente "nas áreas relacionadas com o low-code", anunciou a consultora em comunicado.O novo escritório, que resulta de uma parceria com o Parque do Alentejo de Ciência Tecnologia, onde ficará localizado, e com a Universidade de Évora, é o quarto da consultora no país, depois de Lisboa (Picoas e Miraflores) e Porto."Este centro tecnológico da KPMG conta, para já, com cerca de 30 colaboradores, que irão participar diretamente no desenvolvimento de projetos internacionais, para o mercado nacional e mercados internacionais como os Estados Unidos, França ou Médio Oriente", acrescenta a consultora.Citado pelo comunicado, Vitor Ribeirinho, presidente da KPMG Portugal, entende que o "hub" é "a concretização de um modelo estratégico" que passa por "uma aposta clara na descentralização dos nossos serviços, e por um trabalho conjunto com as regiões, tendo em vista o seu desenvolvimento".A tecnologia low-code, afirma a empresa, "veio revolucionar a forma e a velocidade com que são desenvolvidas aplicações e experiências digitais", otimizando processos, o que "permite desenvolver aplicações e soluções empresariais complexas e seguras, de forma ágil e mais rápida, quando comparado com o desenvolvimento tradicional".