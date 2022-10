Lisboa vai mesmo ter uma Fábrica de Unicórnios, captadora de startups

Para captar e apoiar startups, criando riqueza, diversidade e renovação na economia da cidade, Lisboa vai mesmo ter uma Fábrica de Unicórnios. Promessa reiterada do presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, a Unicorn Factory Lisboa foi apresentada esta quinta-feira à noite, no Hub Criativo do Beato.

Segundo avançaram a autarquia e a Startup Lisboa, trata-se de uma plataforma de programas e hubs que pretende apoiar startups e scaleups, na criação de produtos e modelos de negócio que sejam "disruptivos". O objetivo é o de levar as empresas, de qualquer nacionalidade, em início de vida, a uma escala global – e, eventualmente, a poderem tornar-se "unicórnios", ou seja empresas avaliadas em, pelo menos, mil milhões de dólares.

Na apresentação no Beato, Carlos Moedas destacou o orgulho em ter conseguido avançar com um projeto no qual muitos não acreditavam. "Há projetos na nossa vida que têm um sabor diferente, porque são projetos de vida. E durante cinco anos na Comissão Europeia lutei muito para que o paradigma da inovação mudasse", começou por explicar. E acrescentou: "quando fui eleito para presidente da CML, o meu desafio para a cidade era este", o de "pôr a cidade a mexer", frisou. "Não podemos ter um país em que temos um grande ecossistema de startups mas depois essas startups não se transformam em grandes empresas", adiantou.

Lembrando que a ideia de lançar uma Fábrica de Unicórnios foi considerada por muitos uma ambição demasiado grande, Moedas disse que sempre acreditou "que precisávamos de mais ambição. Porque não podemos ser a capital de inovação da Europa?" questionou, explicando que a ideia da fábrica é mesmo a de recuperar um processo de como se entrássemos – ou uma empresa –, entrasse numa fábrica e fosse sendo acompanhada em várias fases; e dando exemplos de sucesso estrangeiro que o inspiraram, de Nova Iorque a Berlim, onde já existem casos semelhantes desta espécie de "linha de montagem" de empresas e startups.

Com a fábrica de Lisboa, a autarquia espera também alcançar um crescimento económico "acelerado e sustentado" de empresas tecnológicas, funcionando assim como um motor para a inovação e crescimento económico, não só da capital como do País. "A Fábrica de Unicórnios vai ser fisicamente isto onde estamos" acrescentou o presidente da Câmara, referindo-se ao Hub Criativo do Beato e falando do facto do projeto incluir o primeiro grande programa de scaleups em Portugal.

Sobre o investimento, referiu; "é um programa que vai começar com 8 milhões de euros mas é para acelerar" disse, garantindo que não este valor são só dinheiros públicos, e dando exemplo de parcerias com privados que apostaram e foram "doadores e partners estratégicos", da Google à Galp passando pelo BPI. "Lembrem-se bem da ideia de toda a gente pensar que isto era impossível", destacou ainda Moedas, adiantando que o programa tem vindo a ser elaborado há pelo menos um ano, tendo o desafio concreto sido lançado na última Web Summit Lisboa – e sendo agora apresentado a dias da próxima.

Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa e da Startup Lisboa, acrescentou: "estamos a entrar na terceira era de empreendedorismo da cidade de Lisboa", disse, lembrando que as duas primeiras fases terão sido a criação da própria Startup Lisboa e a chegada posterior da Web Summit à capital. "Queremos criar um ecossistema de classe mundial em Lisboa, apoiando os fundadores a crescer e a tornarem-se globais", concluiu depois.

Também presente no evento, o fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, enquadrou o seu papel, destacando conhecer Moedas há muitos anos, ao ter sido convidado por ele como conselheiro para a inovação no seu percurso na Comissão Europeia. E acrescentou: "vivemos numa era em que os políticos são adversos ao risco e não querem ser criticados até porque é muito fácil ser criticado", elogiando a coragem daqueles que dão o salto.

Sobre as mudanças que tem tido a cidade e que culminam um pouco neste projeto, acrescentou: "passei os últimos dois dias a falar com jornalistas de todo o mundo (…) e foi fantástico, fez-me refletir. Porque quando a Web Summit chegou há seis anos quase todos me perguntavam porquê Lisboa, porque não Berlim ou outra cidade", começou por explicar, lembrando ainda ser criticado massivamente nas redes sociais pela escolha.

Seis anos depois desse período em que passou grande parte do ano "a convencer as pessoas que Lisboa tinha algo especial", hoje, destacou, é incomparável a postura dos jornalistas e opiniadores, "Num incrível curto período de tempo, Lisboa transformou-se", resumiu, "e qualquer esforço de captar essa mudança deve ser aplaudido". A Web Summit, disse ainda, "reparou na onda que estava a crescer, não a criou mas viu-a". E foi depois, inclusive, empurrada "por esta onda de fascínio" que se criou à volta de Lisboa, concluiu.

O que é a Unicorn Factory

A Unicorn Factory Lisboa apresenta-se como uma marca umbrella da Associação para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa, que agrega a Startup Lisboa e o Hub Criativo do Beato, e que se expande nas várias operações ao longo de toda a cadeia de valor do empreendedorismo, sob o slogan "It’s only a myth until you make it true".

Na prática, cobre quatro áreas essenciais de atuação: o poio a startups na fase inicial (Early stage), através da atuação da Startup Lisboa; o apoio a scaleups na fase de crescimento (Growth stage), com o novo programa de Scaling Up para alcançar um forte impacto económico; a tração de scaleups e unicórnios internacionais para Lisboa com o programa Soft Landing Program; e o d Desenvolvimento de Rede de Hubs e programas, através de hubs focados na inovação em áreas de forte crescimento, onde se insere o Hub Criativo do Beato e outras iniciativas a lançar.

Programas já em 2023

A primeira fase de atuação do projeto, a direcionada para as fases de crescimento das startups e scaleups, inclui a execução já a partir do início de 2023 dos dois novos programas. O Scaling Up Program é "o primeiro programa de sempre em Lisboa especializado em fornecer a mais de 20 scaleups de elevado potencial por ano", viabilizando o apoio necessário para ajudar a desbloquear e maximizar o potencial de crescimento, desenvolvendo as competências críticas das equipas de liderança, e também a fornecer as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios do crescimento.

Já o Soft Landing Program é desenhado à medida para proporcionar "as ferramentas práticas, a informação e os recursos", para simplificar um processo de mudança, ou a expansão de operações para Lisboa, de startups e scaleups internacionais.

Através dos dois novos programas que abrem candidaturas já durante a Web Summit, a Unicorn Factory Lisboa quer promover mais de mil oportunidades de parcerias e sinergias, disponibilizando acesso a mais de 30 parceiros empresariais, incluindo as maiores empresas portuguesas, unicórnios e grupos tecnológicos globais, e a mais de 20 investidores.

Recorde-se que a Startup Lisboa foi fundada a partir do Orçamento Participativo de Lisboa, pela Câmara Municipal de Lisboa, Associação Mutualista Montepio e IAPMEI, e constituiu-se como uma associação privada sem fins lucrativos, a Associação para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa (AIEL), com a missão de ajudar as startups numa fase inicial a desenvolverem-se e a atraírem investimento.

Com este projeto, a associação expande a sua atuação, passando a apoiar scaleups em fase de crescimento e a desenvolver uma rede de hubs e programas em parceria com unicórnios, empresas e outras incubadoras, através da Unicorn Factory Lisboa, mantendo a liderança de Gil Azevedo. Os parceiros do programa são a PwC, CCA Law e a estrutura Made of Lisboa, do Município de Lisboa.

Segundo a Startup Lisboa, Portugal é o primeiro país do mundo em facilidade de fazer negócios além fronteiras (dados do Doing Business Report 2020) e o segundo melhor país da Europa para a inovação empresarial (Banco Central Europeu 2022). Com o lançamento da Unicorn Factory Lisboa, a cidade planeia investir 8 milhões de euros no apoio à inovação e empreendedorismo em conjunto com o setor privado; apoiar mais de 20 scaleups por ano com o Scaling Up Program, potenciando mais de mil oportunidades e sinergias com a rede de parceiros e investidores; duplicar o número anual de novos projetos apoiados no conjunto de startups e scaleups; e ainda, multiplicar pelo menos por 2,5 vezes o investimento atraído por estes projetos.