Luso-norueguesa de Inteligência Artificial angaria 2,5 milhões

A startup Nortech AI, uma empresa norueguesa e portuguesa, angariou 2,5 milhões de euros numa ronda de investimento co-liderada pela portuguesa Indico Capital Partners e pelo fundo Alemão Earlybird-X, anunciou esta segunda-feira a empresa.



A Nortech AI conta com uma "oferta de hardware e software dedicada à recolha e tratamento de dados industriais e ao suporte à decisão, no que se classifica de indústria 4.0 e tem vindo a ganhar escala significativa no sector marítimo".





A Nortech AI permite "a redução de custos e promove a conservação ambiental por meio da redução das emissões de gases de efeito estufa, entre outros efeitos".

"O sector marítimo necessita da implementação de sistemas que o tornem mais sustentável. O software da Nortech integra-se rapidamente com os sistemas existentes a bordo e, por conseguinte, permite que as operações dos navios se tornem imediatamente mais sustentáveis. É uma excelente oportunidade de apoiar esta transição do sector marítimo a nível global com o nosso Blue Fund", assinala Stephan Morais, presidente da Indico Capital Partners, citado no comunicado.



Já Michael Schmitt, "partner" da Earlybird-X, indica que "a Internet das Coisas a nível industrial é crítica para gerar operações simplificadas, inteligentes e sustentáveis. A Nortech AI simplifica o processo da digitalização, capacitando as indústrias para se tornarem mais eficientes e menos complicadas."



Francisco Roque, CEO da Nortech AI, sublinha que "a nossa missão está assente na simplicidade e na eficiência. Imaginamos um mundo onde as empresas aproveitam o poder da Internet das Coisas industrial sem as complexidades atuais associadas. Trata-se de criar um futuro onde a digitalização não é um obstáculo, mas um passo no caminho para operações sustentáveis e inteligentes".



A startup conta com escritórios na cidade norueguesa de Bergen e em Lisboa.