Macron anuncia 1.500 milhões para tornar França líder em Inteligência Artificial

mais votado

Anónimo

Há 2 horas

O turismo vendido a estrangeiros é exportação. Existe muito ignorante que não faz a mínima ideia que tal se verifica na realidade. Ora, o turismo é de modas passageiras. Sempre foi. E basicamente só impulsiona comes e bebes e construção, que em Portugal gera pouco valor acrescentado e não é capaz de se diferenciar ao ponto de conquistar mercados externos. As economias avançadas andam mais voltadas para a inteligência artificial, a robótica, a Internet das coisas, a blockchain, as curas para doenças muito prevalentes, o sector aeroespacial, as energias limpas... do turismo só se lembram mesmo quando é para vir aqui ao país mais barato da Zona Euro gozar o solinho que por lá falta. Portugal é um país barato. Cheap. No pior sentido do termo e isso reflecte-se na mentalidade de uma parte dos seus eleitores no geral e dos comentadores pró-governo socialista em particular. Baratos e de pensamento simplista. Do mais básico e primário que pode existir. Portugal tem ainda muito para evoluir.