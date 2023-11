Maior fabricante chinesa de "chips" processa gigante americana por violação de patente

A Yangtze Memory Technologies (YMTC), maior fabricante de "chips" de memória da China, interpôs uma ação nos Estados Unidos contra a norte-americana Micron, por violação de patente, acusando a gigante norte-americana de "parasitismo" para proteger a sua quota de mercado.Segundo o South China Morning Post (SCMP), no processo, que deu entrada na quinta-feira num tribunal do norte da Califórnia, a YMTC alega que a Micron Technology e a sua subsidiária, Micron Consumer Products Group, infringiram oito das suas patentes."Tal como estamos comprometidos com a busca pelo progresso e inovação dos produtos, estamos firmes no nosso compromisso de proteger a nossa propriedade intelectual", afirmou uma porta-voz da YMTC, numa resposta por e-mail ao jornal, a propósito da ação judicial."Estamos confiante de que esta matéria se vai resolver rapidamente", reforçou.Este processo em tribunal abre uma nova frente na batalha dos semicondutores travada entre as duas maiores potências mundiais e tem lugar depois de, em maio, a China ter proibido a venda de produtos da Micron Technology sob o argumento de que a fabricante norte-americana de "chips" de memória representa um "risco para a segurança nacional", uma afirmação que os Estados Unidos vieram refutar por considerar "não ser baseada em factos", e de os Estados Unidos terem colocado, em dezembro, a YMTC na sua lista negra. Apesar disso, os avanços da YMTC não saíram prejudicados, tendo a empresa firmado laços estreitos com fornecedores locais, como a Naura, para substituir peças norte-americanas nos seus equipamentos de fabrico, segundo o SCMP.