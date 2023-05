China bane "chips" da norte-americana Micron por "risco para segurança nacional"

Leia Também Micron e Qualcomm investem mais de 43.000 milhões na produção de chips nos EUA

A China proibiu a venda de produtos da Micron Technology sob o argumento de que a fabricante norte-americana de "chips" de memória representa um "risco para a segurança nacional", uma afirmação que os Estados Unidos refutam por "não ser baseada em factos", naquele que é o mais recente episódio de tensão na guerra tecnológica entre as duas maiores economias do mundo.O anúncio foi feito no domingo pelo regulador do ciberespaço da China que, após uma investigação, concluiu que os produtos fabricados pela Micron Technology "afetam negativamente a segurança nacional" do país, razão pela qual não passaram na revisão prévia, o que significa que os operadores de infraestruturas críticas ficam interditos de os comprar.O Departamento do Comércio dos Estados Unidos já reagiu, afirmando em comunicado que "opõe-se firmemente às restrições que não têm factos como base", qualificando a decisão sobre a Micron e os recentes "ataques a outras firmas americanas" inconsistente com o declarado compromisso de Pequim para com um mercado aberto e um quadro regulatório transparente."Vamos envolver-nos diretamente com as autoridades da República Popular da China para detalhar a nossa posição e clarificar a ação deles", indicou o departamento, dando conta de que vão fazer o mesmo com aliados-chave e parceiros. O objetivo? "Assegurar que estamos bem coordenados para lidar com distorções do mercado de 'chips' de memória causado pelas ações da China".