A entrega do prémio foi feita esta quinta-feira, 21 de maio, numa sessão online, com a presença das três empreendedoras finalistas nomeadas e o júri do prémio.



"É uma honra enorme receber este prémio e é também a confirmação da importância da missão da StudentFinance, que procura eliminar as barreiras à educação e 'reskilling’, particularmente neste momento em que tantos postos de trabalho estão a ser perdidos. Acredito muito no potencial das mulheres enquanto empreendedoras e gestoras e fico muito contente de poder partilhar a minha experiência e incentivar mais mulheres a confiar na sua capacidade de serem bem-sucedidas no mundo do empreendedorismo", afirma Marta Palmeiro, em comunicado do CTIE.



A StudentFinance é uma start-up na interseção de EdTech e de Fintech, que remove as barreiras no acesso à educação através do modelo de "Income Share Agreements", um modelo de pagamento em que os alunos pagam uma percentagem do seu salário quando estiverem empregados. O objetivo é conectar o pagamento da educação aos resultados após o programa.



Para isto, a StudentFinance oferece a plataforma tecnológica necessária a todo o processo: desde o financiamento, modelos analíticos e predictivos do mercado de trabalho, verificação de rendimento aos pagamentos.



A vencedora terá acesso ao Programa Avançado em Empreendedorismo e Gestão da Inovação (ou outro programa equivalente) na Católica-Lisbon School of Business & Economics, a uma formação de "media training" personalizada, a "mentoring" de um dos membros do júri, escolhidos pela própria e, por fim, um prémio monetário de três mil euros.



"É importante dar visibilidade às mulheres empreendedoras com sucesso, por forma a criar ‘role models’ para as gerações futuras e para inspirá-las a tornarem-se, também elas, empreendedoras", afirmou Céline Abecassis-Moedas, fundadora e Diretora Académica do CTIE no momento da divulgação da vencedora, salientando que este prémio foi criado para "dar mais palco e suporte às empreendedoras portuguesas com provas do seu sucesso no mercado".



De acordo com a instituição promotora do prémio, a seleção da vencedora foi definida de acordo com o grau de inovação do conceito, sustentabilidade financeira e modelo de negócio, bem como o seu impacto social e na comunidade.



Durante a sessão, foi também entregue o prémio de melhor tese de mestrado na área de empreendedorismo a Max Florian Jonas, pela tese "Analysis of the effect of Cloud Computing on the Productivity of firms in the Portuguese market", e o prémio de melhor projeto de mestrado na área do empreendedorismo a Raquel Santos, Nicolas Alber e Marie Schmidtsdorf, pelo projeto MangoUP.



Há um ano, naquela que foi a primeira edição do Women Entrepreneurship Award, chegaram ao pódio Ana Palmeira de Oliveira, co-fundadora do Labfit, Lina Gomes, fundadora da Mindflow, e a vencedora, Joana Rafael, co-fundadora da Sensei.

A edição de 2020 do Women Entrepreneurship Award (WEA), uma distinção no feminino do CTIE - Católica-Lisbon Center for Technological Innovation & Entrepreneurship, contava nesta sua segunda edição com mais de 50 candidatas, tendo o júri identificado três finalistas.Na finalíssima, concorriam Wendy van Leeuwen, co-fundadora da Secret City Trails, uma start-up que quer criar momentos significativos de descoberta de cidades; Joana Melo, COO da NU-RISE, uma start-up que desenvolve sensores de radiação nuclear e equipamento para a indústria, para equipamento de investigação e para aplicações médicas; e Marta Palmeiro, co-fundadora da StudentFinance, que acabou por ser a galardoada.