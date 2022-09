Menos de um ano depois, Klarna já conta com 200 mil utilizadores em Portugal

Menos de um ano depois de chegar a Portugal, a empresa de pagamentos digitais especializada nas compras a prestações, Klarna, já conta com de 200 mil consumidores portugueses com conta ativa de utilização dos serviços.



Atualmente, a plataforma conta com 150 milhões de utilizadores ativos e 2 milhões de transações diárias.



Depois da entrada no mercado português, em novembro do ano passado, a Klarna já trabalha com mais de 870 marcas em Portugal.



Klarna quadruplica perdas no primeiro semestre de 2022 Leia Também

Quase um ano depois da chegada a Portugal, a Klarna já tem disponíveis vários serviços, entre eles o ‘Pay in 3’, que permite que os consumidores possam dividir os pagamentos das suas compras em três prestações sem juros nem comissões, e o ‘Pay Now’, para pagamentos instantâneos. Através da app Klarna é também possível ativar notificações de baixa de preços, aceder a pontos de recompensa, entre outras funcionalidades.

Leia Também Financiamento: Operações adiadas deixam 250 mil milhões em suspenso

Na primeira metade do ano, a A Klarna quadruplicou as perdas. A fintech, que é uma das mais valiosas na Europa, registou perdas líquidas de 6,2 mil milhões de coroas suecas (580 milhões de euros, à taxa de câmbio atual). Na primeira metade de 2021 esse valor foi de apenas 1,4 mil milhões de coroas suecas (131 milhões de euros).





Leia Também Klarna despediu mais de 560 pessoas, incluindo cinco em Lisboa

A Klarna imputou as perdas aos custos mais elevados com trabalhadores, investimentos com a recente compra da PriceRunner e aumento das perdas de crédito, que se reflete na dificuldade de angariar novos consumidores com um histórico de crédito limitado.