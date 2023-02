Meta dispara 18% com receitas acima do esperado

A Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, fechou o quatro trimestre de 2022 com lucros de 32,2 mil milhões de dólares, acima das expectativas de mercado - que apontavam para 31,6 mil milhões.Os resultados foram sustentados por uma forte procura por publicidade, numa altura em que a época natalícia atraiu mais utilizadores para o Facebook. Esta rede social, que ultrapassou a marca dos dois mil milhões de "users", tem mais 70 milhões de utilizadores do que no último trimestre de 2021.Já os lucros caíram 55% em termos homólogos, de 10,285 mil milhões de dólares para 4,652 mil milhões.A par dos resultados, a empresa anunciou também um programa de recompra de ações no valor de 40 mil milhões de dólares, que se soma ao anterior programa de 10,9 mil milhões.Já relativamente ao "guidance" do atual trimestre, a Meta espera receitas entre 26 e 28,5 mil milhões, um valor que está em linha com as estimativas de 27,25 mil milhões.Os investidores gostaram do que ouviram e as ações da Meta seguem a escalar 17,07% no "after-hours", para 179,25 dólares, depois de já terem estado a disparar mais de 18%. No fecho do horário regular, tinham já encerrado a somar 2,79% para 153,12 dólares.(Em atualização)