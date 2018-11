Microsoft fornece capacetes de realidade aumentada ao exército dos EUA

A Microsoft ganhou um contrato no valor de 480 milhões de dólares (424,3 milhões de euros ao câmbio actual) para fornecer 100 mil capacetes de realidade aumentada ao exército norte-americano, noticia a Bloomberg citando um comunicado da empresa fundada por Bill Gates.

Os exércitos dos EUA e de Israel já utilizam o capacete de realidade aumentada HoloLens para treino, mas agora os militares norte-americanos poderão vir a usar o aparelho também em combate.

Segundo o exército norte-americano, o HoloLens permitirá "aumentar a letalidade ao melhorar a capacidade de detectar, decidir e atacar antes do inimigo".

"A tecnologia de realidade aumentada dará aos soldados mais e melhor informação para a tomada de decisão. Esta nova parceria aprofunda a nossa relação longa e de confiança com o Departamento da Defesa nesta área", refere um porta-voz do gigante tecnológico no comunicado citado pela Bloomberg.

Numa fase inicial, a Microsoft irá fornecer 2.500 protótipos do HoloLens, estando previsto que estes sejam adaptados para satisfazer algumas especificações solicitadas pelos militares, nomeadamente a inclusão de visão nocturna, sensores térmicos e medição de sinais vitais, entre outras.