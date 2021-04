Microsoft ganha contrato de 21,9 mil milhões para dar realidade aumentada ao exército dos EUA

A Microsoft conquistou um contrato de 21,9 mil milhões de dólares para fornecer pelo menos 120.000 dispositivos de realidade aumentada ao exército dos Estados Unidos.Os equipamentos que a Microsoft irá fornecer serão utilizados para que os soldados possam treinar as suas capacidades de combate. O "Sistema de Realidade aumentada Visual Integrado" permite criar camadas de informação sobre a realidade efetiva, promovendo por exemplo a capacidade de detetar ameaças dos soldados. Passa a ser possível ver através de paredes.Outras características que podem ser treinadas com esta tecnologia são a capacidade de decisão em diversos cenários e a partilha de informações. A Microsoft afirma, numa publicação no respetivo blogue, que os dispositivos vêm desta forma aumentar a eficácia e a segurança dos soldados.O acordo prevê que sejam entregues pelo menos 120.000 dispositivos à força de combate do exército norte-americano, de acordo com uma fonte oficial da empresa tecnológica, citada pelo Financial Times.Os 21,9 mil milhões de dólares devem distribuir-se pelos próximos dez anos, dependendo do número de dispositivos efetivamente entregues. A Microsoft esteve a trabalhar nos últimos dois anos com o exército num protótipo deste produto, que é uma evolução dos seus óculos inteligentes, os HoloLens, desenvolvidos para o setor empresarial.