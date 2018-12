Musk apresenta o primeiro túnel subterrâneo em Los Angeles

reuters

Elon Musk fez uma breve aparição pública esta terça-feira, 18 de Dezembro, para anunciar a conclusão do primeiro túnel subterrâneo em Los Angeles. A Reuters realça que, ao contrário do que tinha sido antecipado, não houve viagens grátis no âmbito de uma grande abertura.

Em Outubro, Elon Musk tinha revelado que a data para se iniciarem os testes dos túneis estava agendada para 10 de Dezembro. Estes túneis, construídos pela sua Boring Company, têm o objectivo de contornar os engarrafamentos naquela que é a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos.

A apresentação durou 30 minutos e foi realizada através da internet, tendo Musk apresentado um túnel de 1,83 quilómetros.

Esta apresentação torna assim mais próxima uma realidade de túneis de alta velocidade em Los Angeles.

Elon Musk tinha anunciado o projecto em Maio. Na altura mostrou uns vídeos onde se viam carruagens a descer ao subsolo por uma espécie de elevador, a entrar numa rede de trilhos eléctricos de alta velocidade e a circular a 200 quilómetros por hora.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 de dezembro de 2018

O empresário, que também tem a Tesla, revelou que o custo total desta parte do projecto ascende a 10 milhões de dólares.



Elon Musk publicou ainda vários tweets na sua conta pessoal, onde se pode ver o túnel e um carro dentro do túnel. Nas várias publicações que fez, deixou claro que os túneis terão capacidade para serem usados por outros veículos para além dos Tesla.