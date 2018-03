Portugal é um bom país para se viver, mas não para se trabalhar. Para Luís Paulo Salvado, presidente da Novabase, "o trabalho ainda não é devidamente recompensado". Os salários são baixos e a carga fiscal é excessiva, sobretudo nos níveis iniciais e intermédios.Além disso, acredita o mesmo responsável, a cultura de mérito ainda tem um caminho grande a percorrer no país.Luís Paulo Salvado, presidente da Novabase, em entrevista ao Negócios e Antena 1, sustenta que não vê necessidade de se mexer na legislação laboral, mas é preciso repensar no futuro o modelo por causa das novas tendências de emprego e as características da nova geração.A entrevista ao presidente da Novabase é transmitida na Antena 1 no domingo, e o Negócios publica-a na edição de segunda-feira.