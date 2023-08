Nvidia nunca valeu tanto (e há espaço para mais)

Os resultados da tecnológica voltaram a surpreender pela positiva, consolidando a posição como cotada que mais ganha este ano no Nasdaq. No rescaldo das contas, as grandes casas de investimento reviram projeções ainda mais otimistas sobre a continuação do “rally”.



Um ganho em bolsa de 228% este ano pôs a tecnológica a valer mais de 1,2 biliões de dólares. É a sexta maior capitalização de mercado do mundo. Reuters Leonor Mateus Ferreira leonorferreira@negocios.pt 07:00







A Nvidia é a estrela do momento da inteligência artificial, tendo as ações mais que triplicado de valor desde o início do ano. Um "rally" tão expressivo faz sempre levantar dúvidas sobre quando irá chegar o fim. A segunda apresentação consecutiva de resultados trimestrais em que superou as expectativas de Wall Street levou a uma chuva de revisões em alta nos preços-alvo, que sinaliza que há mais

