NYT vai comprar o popular jogo Wordle. Fãs torcem o nariz ao anúncio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O New York Times vai comprar o jogo online Wordle, que se tornou popular ao longo das últimas semanas. O anúncio foi feito esta segunda-feira e, embora não tenha sido revelado o montante da aquisição, foi indicado que o valor estará "entre os sete dígitos".

"O Times mantém-se focado em tornar-se num essencial de subscrição para qualquer falante de inglês a tentar compreender e a envolver-se com o mundo. Os New York Times Games são parte dessa estratégia", explicou a empresa em comunicado.

O Wordle é um jogo relativamente recente, lançado pelo engenheiro de software Josh Wardle em outubro de 2021. O jogo permite adivinhar uma palavra mistério com cinco letras, em apenas seis tentativas. E, a cada dia, a palavra muda. De acordo com o New York Times, cerca de 300 mil pessoas jogavam Wordle a meio de janeiro, mas a cifra estará agora nos milhões.

Leia Também Sony compra Bungie para se juntar ao seu coletivo PlayStation Studios

E, por agora, o jogo continuará a ser gratuito para os atuais e novos jogadores. No entanto, a aquisição não está a gerar agrado junto dos fãs do jogo. As queixas referem receios de que o jogo deixe de ser gratuito ou que seja utilizada uma paywall.