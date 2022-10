Pesadelo das "big tech" continua. Lucros da Amazon caem e ações afundam 21%

A Amazon obteve 2,9 mil milhões de dólares de lucro no terceiro trimestre, uma quebra de 9,4% face a igual período em 2021, anunciou esta quinta-feira a gigante do comércio eletrónico após o fecho de Wall Street.As receitas aumentaram 15%, para 127,1 mil milhões de dólares, mas sem o impacto cambial adverso, no valor de 5 mil milhões de dólares, o crescimento teria atingido os 19%. No entanto, as receitas da unidade de "cloud" ficaram abaixo do esperado.Os resultados do terceiro trimestre saíram em linha com as estimativas dos analistas, mas as previsões da empresa para o quarto trimestre, tradicionalmente o mais forte devido à época festiva, desiludiram o mercado.A Amazon indicou que espera faturar entre 140 mil e 148 mil milhões de dólares, muito abaixo dos 155 mil milhões que os analistas apontavam.Logo após o anúncio, as ações da empresa afundavam 21% na negociação "after-hours".