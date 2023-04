"Cloud" coloca receitas da Amazon nas nuvens. Ações descolam no "after hours"

As ações da Amazon disparam 11,5% no "after hours", com o sentimento dos investidores a ser impulsionado pela receita obtida no primeiro trimestre deste ano, a qual ficou acima do esperado.





A receita trimestral aumentou 9% em termos homólogos para 127,4 mil milhões de dólares, acima dos 124,5 mil milhões estimados pelos analistas consultados pela Bloomberg.



Este número incorpora o efeito adverso do câmbio de 2,4 mil milhões de dólares, sem o qual, as receitas teriam subido 11% em termos homólogos.





As receitas foram impulsionadas pelo desempenho acima das expectativas dos segmentos de publicidade e da "cloud".





A Amazon obteve lucros de 3,2 mil milhões de dólares, o que compara com um prejuízo de 3,8 mil milhões de dólares nos primeiros três meses do ano passado, informou a tecnológica em comunicado.





Ainda assim, os lucros ficaram bastante aquém das estimativas dos analistas compiladas pela Bloomberg que apontavam para os 7,1 mil milhões de dólares.





A empresa sublinha que este resultado líquido já incorpora a desvalorização de 500 milhões de dólares na participação de 17,23% na Rivian. Recorde-se que desde o início do ano a marca automóvel perdeu 31,06% em bolsa.





No relatório e contas a empresa dá ainda conta do "guidance" para o segundo trimestre deste ano.



A Amazon espera que a receita cresça entre 5% a 10% em termos homólogos, ou seja para uma faixa entre os 127 mil milhões de dólares e os 133 mil milhões de dólares.





Esta estimativa "incorpora o impacto adverso das taxas de câmbio de aproximadamente 30 pontos base", alerta a empresa.





Já o lucro operacional deve fixar-se entre abril e junho numa faixa entre os 2 mil milhões e os 5,5 mil milhões de dólares, uma subida face aos 3,3 mil milhões alcançados no segundo trimestre do ano passado.





Esta previsão não inclui acordos, reestruturações ou outras operações de M&A.



(Notícia atualizada às 21h37m).