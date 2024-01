Pixar, da Disney, vai cortar até 20% do pessoal

A Pixar, estúdio de animação detido pela Disney, vai eliminar até cerca de 300 postos de trabalho nos próximos meses, o equivalente a 20% do pessoal atual, noticiou esta quinta-feira o site TechCrunch citando fonte oficial da empresa.A empresa responsável por sucessos de bilheteira como "The Incredibles", "Toy Story" ou "À Procura de Nemo" conta atualmente com aproximadamente 1.300 trabalhadores.Ao TechCrunch, a Pixar indicou que o número de pessoas afetadas ainda está a ser definido, tendo em conta fatores como as produções agendadas e filmes que já foram aprovados.Os cortes de pessoal não estarão iminentes, mas ocorrerão este ano, à medida que a Pixar se vai focar em produzir menos conteúdos, refere o TechCrunch.