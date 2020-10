Portugal volta a cair em ranking global da competitividade digital

Portugal desceu novamente no Ranking de Competitividade Digital do IMD World Competitiveness Center, uma tendência que mantém há dois anos.

Olhando aos três fatores que influenciam o ranking, é na preparação para o futuro que Portugal classifica pior – o 41.º lugar – e na qual tem a maior quebra, pois desceu sete posições desde 2019. A prejudicar esta classificação esteve sobretudo a Agilidade nos Negócios, com o país a demonstrar alguma dificuldade em transpor o Conhecimento para a realidade das empresas. Nesta subcategoria, Portugal só consegue o 57.º lugar.

A tecnologia é o segundo maior "calcanhar de Aquiles", mantendo o 38.º lugar do ano anterior. Dentro desta categoria, é na disponibilidade de capital que o país está pior, e a regulação é o que mais impulsiona a classificação de forma positiva.



No que toca ao conhecimento também cai, mas fica pela 33.ª posição, reflexo de mexidas na tabela, apesar de o país até apresentar melhorias. O talento é maior fator impulsionador dentro do conhecimento, ascendendo ao 24.º lugar, mas a educação fica apenas pela 38.ª posição.

Desta forma, Portugal posiciona-se perto da metade da tabela, que inclui 63 países, e à frente de apenas 8 países da União Europeia. O ranking dos países mais competitivos no Digital em todo o mundo continua a ser liderado pelos EUA, seguido por Singapura e Dinamarca, que substitui a Suécia no pódio.

Este ranking é elaborado pelo IMD que, em Portugal, conta como parceira a Porto Business School.