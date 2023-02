Recuo de gastos em publicidade deixa lucros e receitas da Alphabet abaixo do esperado

A Alphabet – que substituiu a Google em bolsa e que a detém a 100% – reportou esta quinta-feira à noite os resultados do seu quarto trimestre fiscal, que foram inferiores ao que era esperado, com as receitas a serem penalizadas pela menor procura por publicidade, numa altura em que a empresa se debate com um abrandamento económico global que travou os gastos e desencadeou uma vaga de despedimentos.

Sem os custos por aquisição de tráfego (TAC, na sigla em inglês), as receitas da Alphabet no trimestre foram de 63,12 mil milhões de dólares, contra a estimativa média de 63,20 mil milhões dos analistas auscultados pela Bloomberg.

Já contabilizando os TAC, as receitas ascenderam a 76,048 mil milhões de dólares, uma subida de 1% face aos 75,32 mil milhões do trimestre homólogo de 2021 mas abaixo dos 76,53 mil milhões esperados pelo analistas ouvidos pela Refinitiv.

Por seu lado, o resultado líquido do quarto trimestre foi de 13,62 mil milhões de dólares, uma queda de 52% face aos 20,64 mil milhões no período homólogo do ano precedente. A expectativa era de 15,31 mil milhões.

O lucro por ação foi de 1,05 dólares, uma queda de 31% face aos 1,53 dólares registados entre outubro e dezembro de 2021. Os analistas inquiridos pela Refinitiv esperavam que ascendesse a 1,18 dólares.

Relativamente às receitas do negócio da nuvem, subiram para 7,31 mil milhões de dólares, contra 5,54 mil milhões no período homólogo do ano anterior.

Os números também revelaram uma queda da publicidade da Google, cujas receitas recuaram para 59 mil milhões entre outubro e dezembro, contra 61,2 mil milhões no mesmo período do ano precedente.

A faturação do YouTube também diminuiu e ficou aquém das expectativas dos analistas: foi de 7,96 mil milhões (uma perda de perto de 8% face aos 8,63 mil milhões um ano antes), quando o esperado era que atingisse os 8,2 mil milhões.

Estas foram as primeiras contas da Alphabet desde que despediu, neste arranque de ano, cerca de 12.000 trabalhadores. O CEO da empresa, Sundar Pichai, justificou a decisão com o aumento do número de funcionários durante a pandemia para atender à maior procura desse período.

Os investidores ficaram desiludidos com as contas apresentadas e a Alphabet segue a ceder 3,45% para 104,07 dólares na negociação do "after hours", quando no fecho da sessão regular desta quinta-feira ganhou 7,28% para 107,74 dólares.