Right IT Services junta-se à PwC

David Martins

A Right IT Services, uma consultora especializada na tecnologia "Salesforce" juntou-se à PwC Portugal. Com esta operação vão transitar para a PwC mais de 30 colaboradores, distribuídos por escritórios em Lisboa, Porto e Coimbra.



Segundo José Manuel Bernardo, presidente da PwC Portugal, "a entrada desta equipa representa um fortalecimento da atividade e da oferta de serviços de consultoria, na medida em que reforça as competências tecnológicas e de negócio já existentes. O Salesforce é uma solução completa e integrada para a gestão de clientes, que assenta numa plataforma que permite o desenvolvimento de aplicações empresariais, tanto para o segmento B2C como para B2B, que se traduz na possibilidade de implementação de qualquer processo de negócio nesta tecnologia".



O mesmo responsável acrescenta que "esta operação está alinhada com o que tem sido a estratégia da firma a nível mundial, dado que a PwC é um parceiro estratégico global da Salesforce, estando a crescer significativamente nesta área de negócio".



A equipa que transita para a PwC é liderada por Manuel Conde, CEO e fundador da Right IT Services, e passará a fazer parte da divisão de Consulting. A Right IT Services conta com mais 100 projetos realizados por toda a Europa, com clientes entre os maiores operadores de telecomunicações e fornecedores globais de energia.