Robôs do mundo industrial podem ser alvo de ataques cibernéticos

Os robôs industriais são agora usados para montar desde aviões a smartphones, usando braços semelhantes aos de humanos para repetir mecanicamente os mesmos processos, milhares de vezes por dia, com precisão nanométrica.



Mas, de acordo com um novo relatório intitulado "Rogue Automation", alguns robôs têm falhas que podem torná-los vulneráveis a hackers avançados, que podem roubar dados ou alterar remotamente os movimentos de um robô, como uma cena de ficção científica.





"Os ataques a ambientes industriais nesses setores podem ter sérias consequências, incluindo falhas operacionais, danos físicos, danos ambientais e ferimentos ou mortes", de acordo com Federico Maggi , analista da Trend Micro, e Marcello Pogliani, investigador da Politecnico di Milano.O relatório será apresentado na quarta-feira num fórum virtual organizado pela Black Hat, que realiza eventos de segurança cibernética em todo o mundo.

Os robôs são geralmente ligados às redes e operacionalizados via software, de acordo com o relatório, e vulnerabilidades anteriormente desconhecidas podem permitir que hackers ocultem códigos maliciosos nos aparelhos e noutras máquinas de produção programáveis e automatizadas.



O investigador encontrou falhas no software produzido e distribuído pela multinacional sueco-suíça ABB, uma das maiores fabricantes de robôs industriais do mundo. Também encontraram outras vulnerabilidades num dos softwares de código aberto mais populares do setor, chamado "Robot Operating System Industrial", ou Ros-I, adaptado para a ABB e para a Kuka, uma fabricante de robôs alemã.