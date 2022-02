Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A aposta crescente na transformação tecnológica e a expansão do setor das tecnologias de informação em Portugal continua a fazer mexer o salário de quem trabalha na área. De acordo com o Guia do Mercado Laboral 2022, elaborado pela consultora Hays, o facto de as organizações estarem a apostar mais em tecnologia vai continuar a ser uma prioridade de investimento.E, segundo a consultora, a "adoção de regimes ...