Samsung lança em Portugal solução de “aluguer” da nova linha de telefones dobráveis

A sul-coreana Samsung lançou um programa de aluguer de smartphones no mercado português. Neste modelo de "renting", que está disponível para os smartphones da linha Z, o Fold 3 5G e o Z Flip 3 5G, será possível alugar um dos telefones durante um período de 18 meses, com uma entrada inicial de 99 euros. Segundo a empresa, esta é uma forma de "facilitar a adesão" de clientes a esta franja de produtos, já que os telefones dobráveis têm custos mais elevados. A título de exemplo, em Portugal, o Z Fold 3 arranca nos 1.859,90 euros, significativamente acima de outros modelos topo de gama também com 5G.Os clientes que recorram a esta opção têm a opção de fazer um "upgrade" do equipamento ao fim de 12 meses, assim que chegue um modelo mais recente ao mercado. Segundo a empresa, o financiamento está a cargo do Santander Consumer Finance.Além desta opção, foi também lançada a iniciativa "Buy & Try", em que os clientes que paguem a pronto algum dos novos dobráveis poderá experimentar o equipamento por um período mais longo de tempo, de 60 dias. Mas para ter acesso a essa opção, que é válida numa lógica de campanha até ao final do mês de setembro, será necessário fazer um registo na página da empresa nos 14 dias a seguir à compra. Caso exista uma devolução do produto, o cliente será reembolsado.Os novos equipamentos da Samsung, apresentados na semana passada, estão em pré-venda no mercado português. Segundo a empresa, esta iniciativa dará acesso a uma oferta de um ano do seguro da Samsung e ainda a opção de retomas (até 800 euros pela entrega do equipamento antigo). No caso do Fold 3 5G, existe ainda a oferta de um pacote Note, que inclui uma capa, uma S Pen e um adaptador de viagem."A Samsung desde sempre que procura diminuir ou eliminar possíveis barreiras no momento de compra, e é nesse sentido que temos vindo a encontrar soluções que permitam aos nossos clientes ter acesso ao melhor que a tecnologia oferece", afirma José Correia, diretor de marketing de produto área de mobile da Samsung em Portugal, citado em comunicado. "O programa de renting, bem como, a iniciativa Buy & Try irá permitir-nos fidelizar alguns dos consumidores mais céticos quanto aos novos formatos dobráveis, queremos provar que este é o caminho da inovação e nada melhor do que dar a oportunidade às pessoas de experimentarem por si mesmas o futuro da tecnologia mobile".