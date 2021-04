Sines quer ter "papel preponderante na transição digital" com novo megacentro de dados

Sines quer ter um papel "preponderante" na transição digital, afirmou Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines, na apresentação pública do projeto. Sines vai receber o projeto Sines 4.0, que contempla a criação de um megacentro de dados."O projeto Sines 4.0 foi aposta natural e é de enorme relevância para Sines, não apenas pela dimensão mas pela inovação que vai gerar", garantiu o autarca, destacando o "contributo para a transição digital", que permitirá à região posicionar-se na "dianteira dos projetos mais inovadores e ambiciosos".Na escolha de Sines terá pesado a questão energética e o foco na sustentabilidade - a empresa responsável pelo projeto pretende construir um data centre "o mais sustentável possível". Também as boas condições de conectividade de Sines, que permite ligações a 62 países e a vários cabos de transmissão de dados, foi um factor mencionado.Na mesma apresentação, Afonso Salema, managing director da Start Campus, a empresa responsável pelo projeto, referiu que "este é o culminar de mais de dois anos de trabalhos". "Sines surgiu não só como uma localização única", referiu o responsável, mas também por fatores como a conectividade do município ou a possibilidade de arrefecimento mais sustentável.O primeiro edíficio deste projeto tem inauguração prevista para 2023, foi avançado na apresentação. Na mesma ocasião foi assinado o contrato de superfície entre a Piooner Point Partners e AICEP Global Parques.O projeto Sines 4.0 prevê um investimento de até 3,5 mil milhões de euros destinado à criação de um megacentro de dados global em Portugal, instalado em Sines. De acordo com a Start Campus, a entidade responsável pelo projeto, vão ser criados até 1.200 postos de trabalho diretos altamente qualificados e até 8 mil empregos indiretos até 2025."O Sines 4.0 será um dos maiores campus de centros de dados ['Hyperscaler Data Centre'] da Europa e dá resposta à crescente procura de grandes empresas internacionais de tecnologia fornecedoras de serviços de 'streaming', 'social media', 'e-commerce', 'gaming', educação 'online', videoconferência e outros de processamento e armazenagem de dados e de aplicações empresariais", refere a Start Campus, em comunicado. A empresa é detida pelos norte-americanos da Davidson Kempner Capital Management LP (Davidson Kempner) e pelos britânicos da Pioneer Point Partners.(notícia em atualização)