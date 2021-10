Spotify passa de prejuízos a lucros de dois milhões. Subscritores pagos continuam a crescer

O serviço de streaming de música passou de prejuízos de 20 milhões de euros no segundo trimestre do ano para lucros de dois milhões no terceiro trimestre de 2021.

