Apple vai simplificar regras de pagamento para apps como Netflix ou Spotify

A Apple vai atenuar as regras estritas de pagamento para certas aplicações, como a Netflix e Spotify, deixando que incluam links que permitam contornar as taxas impostas pelo fabricante do iPhone, sobretudo através da App Store.A concessão ocorre depois de uma investigação à App Store da Apple pela Comissão de Comércio Justo do Japão, mas será aplicada globalmente. A partir do início de 2022, a Apple permitirá que algumas aplicações partilhem um único link para seu website, para ajudar os utilizadores a configurar e gerir as suas contas sem passar pela App Store, disse o grupo de tecnologia, citado pelo Financial Times.A decisão do fabricante do iPhone surge depois de a Coreia do Sul se ter tornado o primeiro país a aprovar uma lei que permite aos utilizadores de telemóveis pagar diretamente às aplicações, em vez de serem forçados a fazê-lo através dos sistemas de pagamento da Apple ou da Google.Por outro lado, na semana passada, a Apple eliminou uma restrição na sua App Store que impedia as aplicações de oferecer preços mais baixos aos clientes através de outros canais.As alterações mais recentes podem ter implicações profundas na forma de vender aplicações, já que empresas como a Spotify há muito alegam que não é justo para a Apple ter o seu próprio serviço de música concorrente, ao mesmo tempo que decide quem acede à aplicação através da App Store e ainda cobra comisões por isso.Os developers das aplicações, um pouco por todo o mundo, criticam, há uma década, as regras de pagamento da Apple, por serem muito rígidas e hostis para os consumidores.A Apple geralmente exige que todos os pagamentos digitais passem pela sua App de compras e pagamentos (a App store), mas permitiu uma exceção para aplicações de "leitura", uma categoria de entretenimento caracterizada pela compra de bens digitais frequentemente consumidos em vários equipamentos. Entre os maiores serviços nesta categoria estão a Netflix (streaming), a Spotify (música) e a Kindle (leitura).