Start-up luso-americana Apres capta investimento de 1,5 milhões

A Apres, uma start-up com operações nos Estados Unidos e em Portugal dedicada à inteligência artificial, angariou 1,5 milhões de dólares na última ronda de investimento, de fase seed.





O montante angariado servirá para trazer a sua solução de Inteligência Artificial Explicável ("Explainable AI") ao mercado. O grupo de investidores é liderado pela Faber e pela Adara Ventures, e contou também com a participação da Techstars e business angels.





No comunicado dirigido à imprensa, os investidores realçam as dificuldades de atingir o sucesso no mercado da inteligência artificial (IA), referindo que atualmente mais de 87% dos modelos desenvolvidos não conseguirão entrar em produção e, mesmo se forem bem-sucedidos, terão uma ocorrência de 85% de erro.





Contudo, estes acreditam no potencial da Apres, já que esta start-up pretende traduzir o comportamento da IA para uma linguagem que todos possam compreender e vem reduzir o erro, "comunicando as lacunas do modelo às pessoas certas, no momento certo". De acordo com o mesmo comunicado, a start-up "cria uma linguagem comum para as equipas técnicas e não técnicas comunicarem o sucesso e disponibilizarem feedback que melhora as interpretações e relatórios da Apres".





"A capacidade de explicar resultados baseados em IA está a tornar-se num aspeto crítico de qualquer sistema de IA e é uma área que temos seguido há algum tempo", diz Carlos Silva, Partner da Faber. "Na Apres, encontrámos não só uma solução de ponta para este problema, mas também uma equipa particularmente notável que junta visão, conhecimento de domínio e capacidade de execução. Sentimo-nos honrados por nos terem escolhido para partilhar esta missão a longo prazo."





A equipa fundadora da Apres conta com uma vasta experiência no desenvolvimento de ferramentas e serviços baseados em dados para os mercados Americano e Europeu. O CEO Matthew Waite foi anteriormente co-fundador da Fluid, um serviço financeiro financiado por capital de risco que utiliza IA para dar resposta a pessoas com baixa taxa de utilização de serviços bancários. O CTO Subbu Balakrishnan conta com mais de 24 anos de experiência em liderança de software, tendo liderado anteriormente equipas na Good&Co e na Keen IO, empresas financiadas por capital de risco, e como um dos primeiros colaboradores da gigante de tecnologia Razorfish.