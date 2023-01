Irlanda aplica coima de 390 milhões de euros à Meta por violar regras

A Meta - que antes era conhecida como Facebook - foi multada em 390 milhões de euros pelo regulador irlandês. Em causa está a forma como os dados dos utilizadores são usados para anúncios personalizados no Facebook e no Instagram (redes sociais do grupo), com a União Europeia a considerar que isso viola o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).As coimas foram aplicadas pelo regulador irlandês, uma vez que o escritório da gigante norte-americana na Europa se situa em Dublin, e uma delas incidiu sobre o Facebook - no valor de 210 milhões de euros -, ao passo que a outra teve como alvo o Instagram (180 milhões de euros). A Meta tem três meses para garantir que o processamento de tal informação está em linha com as regras europeias.A decisão surge após queixas feitas em 2018 relativamente às novas regras da Meta, que requerem que os utilizadores aceitem novos "termos de contrato" para aceder a estes serviços.Esta quarta-feira, a Meta afirmou que tem existido falta de "clareza regularória" sobre qual a base legal que as empresas devem usar para certos anúncios e disse "discordar fortemente" com a decisão do regulador irlandês, garantindo que irá recorrer.