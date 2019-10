Uma década depois, McDermott deixa as rédeas da SAP

Tem 58 anos, integrou as fileiras da SAP em 2002 e foi o seu CEO durante cerca de uma década. Agora demitiu-se e vai ser substituído de imediato por dois quadros da tecnológica que já estavam a ser treinados para o cargo: Jennifer Morgan e Christian Klein.

"O Bill e eu tomámos a decisão, há um ano, de alargar as incumbências da Jennifer e do Christian como parte de um processo de longo prazo de os desenvolver na qualidade da nossa seguinte geração de líderes", comentou Hasso Plattner, co-fundador e chairman da SAP no comunicado divulgado esta noite.

Morgan tem liderado a unidade de "cloud" da empresa e Klein – que entrou para a empresa em 1999, quando ainda era estudante – é diretor de operações desde 2016.

McDermott ficará até ao final do ano na qualidade de conselheiro da tecnológica, segundo a SAP.

A empresa de origem alemã, que desenvolve software de gestão, anunciou esta noite os resultados preliminares do seu terceiro trimestre fiscal, tendo reportado lucros e receitas acima das estimativas dos analistas.