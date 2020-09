Unbabel entra em projeto de inteligência artificial de 2 milhões

A Unbabel, que se dedica a aplicar a tecnologia de inteligência artificial à tradução automática, vai juntar-se a outras entidades num projeto de investigação de 2,25 milhões de euros que pretende melhorar "exponencialmente" a capacidade de chats desenvolverem conversas multilingues.

O projeto, chamado MAIA - Multilingual AI Agent Assistants, vai ser desenvolvido com a Universidade de Carnegie Mellon, o INESC-ID e o Instituto de Telecomunicações.

"O chat está a tornar-se cada vez mais no meio preferencial de contacto com clientes, mas tem ainda enormes desafios para ultrapassar, nomeadamente no que diz respeito ao apoio ao cliente em diversas línguas para melhorar a sua satisfação, mantendo simultaneamente a experiência de contacto entre dois humanos", explica André Martins, vice-presidente de AI Research da Unbabel. É este o desafio que a empresa quer colmatar.

A investigação vai ter a duração de 36 meses e vai construir um conjunto de diferentes tecnologias de machine learning, para obter uma tradução automática com melhorias que permitem avaliar o contexto da conversa ou mesmo ter estimativas da qualidade conversacional. Este produto, diz a empresa, é escalável e vem aumentar "significativamente" a satisfação dos clientes.

O MAIA vem juntar-se a outros dois projetos de investigação que já estão a ser desenvolvidos pela Unbabel, o Scribe e o Unbabel4EU. O primeiro procura uma solução tecnológica para a transcrição automática aplicada à tradução e à legendagem de conteúdos audiovisuais. O segundo quer construir um motor de busca de línguas a nível europeu.