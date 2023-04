Venda de computadores recua quase 30% no primeiro trimestre. Apple leva maior tombo

O mercado dos computadores voltou a encolher no primeiro trimestre deste ano. Segundo os dados preliminares da IDC, foram vendidos 56,9 milhões de PC no mundo inteiro, o que representa uma queda de 29% face ao mesmo período do ano anterior. Os valores estão ainda abaixo do período pré-pandemia, em que foram vendidas 59,2 milhões de unidades.



A maior queda do trimestre foi da Apple, que viu o número de vendas cair para os 4,1 milhões, menos 40,5% face ao mesmo período de 2022. O segundo maior recuo foi da Dhell Technologies, que viu as vendas cair 31% para os 9,5 milhões.



Também a Asus e a Lenovo registaram quedas de 30,3% para os 3,9 e 12,7 milhões, respetivamente.





Leia Também China quer banir computadores de marcas estrangeiras do governo e empresas estatais

"Mesmo com fortes promoções, os fabricantes e distribuidores de computadores podem esperar que o elevado inventário persista até meados do ano e, possivelmente, o terceiro trimestre", afirma Jitesh Ubrani, da IDC, acrescentando que os próximos tempos serão de pressão para este setor.



A consultora refere, contudo, que a pausa no crescimento e na procura está a possibilitar aos fabricantes mudanças, à medida que muitas procuram opções fora da China.



A IDC prevê uma recuperação em 2024, impulsionada por equipamento que se tornará obsoleto e melhorias da economia a nível mundial. "Se uma recessão em mercados chave se arrastar até ao próximo ano, a recuperação pode ser mais difícil".





Leia Também Estados Unidos divulgam plano para fortalecer defesa informática no país

Na base desta queda, segundo a IDC, está uma menor procura, um excesso de inventário e um clima macroeconómico menos robusto.