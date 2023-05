Apple anuncia acordo multimilionário com Broadcom para produção de componentes 5G

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Apple anunciou um acordo multimilionário com a Broadcom para o fornecimento de componentes fabricados nos Estados Unidos."A Broadcom vai desenvolver componentes de radiofrequência 5G, incluindo componentes de conectividade sem fio", refere a gigante tecnológica, numa nota publicada esta terça-feira no seu site oficial."A tecnologia 5G está a moldar a geração futura (...) e a Apple está a gastar milhares de milhões de dólares para desenvolver esta área nos Estados Unidos", acrescenta a empresa liderada por Tim Cook.O acordo, que será de vários anos, faz parte do compromisso assumido pela tecnológica em 2021 de investir 430 mil milhões de dólares na economia norte-americana nos próximos cinco anos. "Hoje, a Apple está a caminho de cumprir essa meta através de investimento direto em fornecedores americanos, centros de dados, gastos de capital e outros", denota."A parceria irá permitir à Broadcom continuar a investir em projetos de automatização críticos", afirma ainda a Apple, acrescentando que hoje em dia já ajuda a suportar mais de 1.100 empregos naquela empresa.