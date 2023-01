Vendas anuais de telemóveis encolhem 11% para mínimo desde 2013

No total, foram vendidos perto de 1,2 mil milhões de telemóveis no ano que agora terminou, sendo preciso recuar nove anos para encontrar números tão baixos. A Apple liderou as vendas no quarto trimestre do ano, mas a Samsung saiu à frente no conjunto do ano.



O ano que agora terminou fechou como o pior desde 2013 para o mercado dos telemóveis. Em 2022, foram vendidos perto de 1,2 mil milhões de unidades, o que representa uma queda de 11% face ao ano anterior. Os dados foram avançados terça-feira pela Canalys , que aponta que estes são reflexo de "um ano extremamente desafiante para os vendedores".

