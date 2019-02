Vendas mundiais de chips superaram um bilião pela primeira vez

Bloomberg

As vendas mundiais de chips atingiram um novo recorde histórico no ano passado, superando pela primeira vez a fasquia de um bilião de processadores, indicou esta segunda-feira a Semiconductor Industry Association (SIA).

O volume de negócios da indústria ascendeu a 468,8 mil milhões de dólares (409,1 mil milhões de euros ao câmbio atual), uma subida de 13,7% face ao registado em 2017.

"A procura global de semicondutores atingiu um novo máximo em 2018, com as vendas anuais a atingirem um recorde e com o número de unidades entregues a superar um bilião pela primeira vez", sublinha John Neuffer, presidente e CEO da SAI, citado em comunicado.

"O crescimento do mercado abrandou na segunda metade do ano, mas a perspetiva de longo prazo mantém-se forte", acrescentou.

Os chips de memória foram a categoria com maiores vendas, totalizando 158 mil milhões de dólares (137,9 mil milhões de euros) e com a maior subida: 27,4%. Dentro desta categoria, as vendas de produtos DRAM (dynamic random access memory), normalmente utilizados em computadores e servidores, registaram um crescimento de 36,4%.