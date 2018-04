Facebook vai produzir os seus próprios chips

O Facebook pode usar os chips para alimentar dispositivos de hardware, software, de inteligência artificial ou servidores nos seus data centers. Podendo ainda melhorar produtos e dispositivos através de chips personalizados. No entanto, ainda não é certo que tipo de utilização a empresa pretende dar aos chips que irá produzir, segundo adianta a Bloomberg.



Apesar de ainda não ser conhecido onde vão ser usados, o investigador do Facebook, Yann LeCun, publicou no Twitter, quarta-feira passada, 18 de Abril, um pedido de candidatos interessados em projectar chips para inteligência artificial nas instalações do Facebook, na Califórnia.





Interested in designing ASIC & FPGA for AI?

Design engineer positions are available at Facebook in Menlo Park.



I used to be a chip designer many moons ago: my engineering diploma was in Electrical... https://t.co/D4l9kLpIlV