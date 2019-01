Whatsapp só vai deixar reencaminhar mensagens a cinco pessoas para evitar rumores

A aplicação de troca de mensagens online, Whatsapp, vai implementar um novo limite de reencaminhamento de mensagens a partir desta segunda-feira, 21 de janeiro. Os utilizadores só poderão reenviar a mesma mensagem a um máximo de cinco contactos.





O teto imposto pela plataforma de troca de mensagens surge como forma de combater "desinformação e rumores", de acordo com os responsáveis da empresa – que faz parte do grupo do Facebook -, e vai tomar forma a partir de uma atualização.