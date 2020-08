"O Facebook removeu pela primeira vez um ‘post’ de Trump por conter informação errada sobre o coronavírus", avançou o The Washington Post, recordando que a rede social tem sido alvo de pressão no sentido de ter uma melhor moderação dos conteúdos ali publicados – um problema que já levou a um vasto boicote publicitário.

A empresa liderada por Mark Zuckerberg anunciou a eliminação de um "post" do presidente norte-americano onde era partilhado o vídeo de uma entrevista que deu à Fox News e onde dizia que as crianças são "praticamente imunes" à covid-19.

"Este vídeo inclui a falsa declaração de que um grupo de pessoas é imune à covid-19, o que constitui uma violação das nossas políticas no que diz respeito a informações perigosamente erradas sobre a covid", declarou Andy Stone, porta-voz do Facebook.

Nunca antes o Facebook tinha eliminado um "post" de um presidente por violar as suas regras.

Pouco depois, o The Washington Post avançava que também o Twitter se tinha decidido no mesmo sentido, mas atuando de outra forma: impedindo que Trump possa voltar a fazer publicações antes de apagar o seu tweet com o mesmo conteúdo.





No entanto, o jornal veio em seguida desmentir a informação, citando o próprio Twitter. Isto porque foi na conta da campanha de Trump, a @TeamTrump, que esse vídeo foi publicado. E é essa conta que está impedida de voltar a "tweetar" enquanto não o apagar.

"O tweet em questão viola as regras do Twitter no que diz respeito a informação errónea sobre a covid-19. O titular da conta terá de remover o tweet para poder voltar a fazer publicações", referiu a rede social das micromensagens numa declaração ao USA Today.



Enquanto isso não é feito, o Twitter bloqueou essa publicação, impedindo que seja visualizada.





Nas suas declarações à Fox, Trump disse que "se olharmos para as crianças, elas são praticamente – e eu quase diria ‘decididamente’ – imunes a esta doença".

"Não sei o que sentem em relação a isso, mas as crianças, de alguma forma, têm sistemas imunitários mais fortes do que nós nesta questão. Elas não têm qualquer problema", acrescentou.





(notícia atualizada às 02:07)