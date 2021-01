Facebook lucra mais do que o esperado mas deixa aviso para este ano

O Facebook alcançou 85,96 mil milhões de dólares de receitas no ano passado, mais 22% do que em 2019, anunciou a tecnológica liderada por Mark Zuckerberg após o fecho de Wall Street na quarta-feira.



E a rede social viu também os lucros crescerem 58% no ano marcado pela pandemia da covid-19, ascendendo a 29,15 mil milhões de dólares.





Em ambos os indicadores a empresa superou as expectativas dos analistas.Contudo, a maior rede social do mundo indicou que este ano poderá enfrentar um cenário mais adverso. Em primeiro lugar, as alterações no sistema operativo iOS 14 da Apple deverão afetar o tráfego nos anunciantes e, consequentemente, penalizar as receitas do Facebook.E Zuckerberg aponta mesmo a "companhia da maçã" como cada vez mais um rival.

"A Apple pode dizer que faz isto para ajudar as pessoas, mas são decisões claramente em defesa dos seus interesses competitivos. Esta dinâmica é importante para que as pessoas percebam porque nós e outros iremos combater isto no futuro mais próximo", referiu.



Por outro lado, o Facebook nota que o forte aumento no e-commerce registado em 2020 devido aos confinamentos deverá abrandar este ano, à medida que a gravidade da pandemia diminua e os vários países aliviem as restrições.