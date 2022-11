Meta lança iniciativa de apoio às livrarias portuguesas

Leia Também Mercado livreiro vira a página das quebras

A Meta lança esta quarta-feira uma iniciativa de apoio às livrarias portuguesas, em antecipação do dia da livraria e do livreiro, que se celebra a 30 de novembro.De acordo com um comunicado, a marca explica que o projeto #ApoiamosBoasIdeias inclui um centro de recursos, formação e um guia para ajudar as livrarias portuguesas a acelerarem a sua transformação digital e adaptarem a sua estratégia de negócio ao novo cenário socioeconómico.O guia, que pode ser acedido de forma gratuita, está dividido em três secções - Facebook, Instagram e WhatsApp.A Meta explica ainda que a transição digital das livrarias está longe de estar terminada: segundo um estudo da Gfk, divulgado pela APEL, mais de 73% das vendas de livros em Portugal são em lojas físicas e apenas 14,7% são através de vendas online."Acreditamos que este guia vai ser uma ferramenta indispensável para as livrarias portuguesas, e identificámos, entre as múltiplas possibilidades dentro do Facebook, Instagram e WhatsApp, as ferramentas que podem fazer crescer os negócios dos livreiros e alcançar mais pessoas", afirma Irene Cano, Country Manager da Meta em Portugal e Espanha.