Mercado livreiro vira a página das quebras

Se 2021 fosse um romance, seria daqueles que se começa a ler com as expectativas em baixo, mas que vai surpreendendo à medida que se desenrola a trama e termina com um final feliz. Foi assim o ano para o mercado livreiro português, que cresceu em 2021 – embora não o suficiente para igualar os níveis de 2019, pré-pandemia . Dados facultados ao Negócios pela consultora GfK (que audita cerca de 80% do mercado) mostram que as unidades vendidas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...