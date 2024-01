X vale menos de um terço do que quando Musk comprou o Twitter

Partilhar artigo



A X, antigo Twitter, terá atualmente um valor de 12,3 mil milhões de dólares, o que representa 28% dos 44 mil milhões de dólares pelos quais Elon Musk comprou a empresa em outubro de 2022, noticia esta terça-feira a Bloomberg.



Esta avaliação decorre de uma atualização do valor do portefólio feita pela Fidelity, um dos investidores que participou na aquisição do Twitter.