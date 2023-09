Altice alia-se a canadiana ThothX para reativar infraestrutura nos Açores

A Altice Portugal estabeleceu uma parceria com a canadiana ThothX, que atua no setor de dados de Radar de Espaço Profundo, para a reativação de um teleporto em São Miguel, nos Açores.Este acordo, explica a operadora liderada por Ana Figueiredo (na foto) em comunicado, "vem reforçar a posição de Portugal como um hub estratégico europeu de telecomunicações e do arquipélago dos Açores como hub Atlântico para o Espaço e, por outro, a estratégia da Altice enquanto 'player' no mapa das comunicações e porta de entrada para a Europa, interligando continentes por via espacial, aérea, terrestre ou submarina".Para a ThothX, acrescenta, o projeto é uma parte importante da estratégia de cobertura global, tendo já "várias instituições portuguesas de I&D sinalizado interesse numa potencial colaboração futura em estudos de radioastronomia, um aspeto de grande importância para a empresa, cujas colaborações com a academia canadiana já decorrem há alguns anos".A Altice Portugal conta já com um teleporto em Alfouvar (Sintra), que opera um conjunto de serviços de satélite para os clientes Meo e "aloja quatro gateways dos maiores operadores de satélites de telecomunicações globais, que operam desde as órbitas geostacionárias até às mais atuais órbitas baixas que permitem reduzir a latência deste tipo de telecomunicações".