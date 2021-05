Altice desafia Governo a falar em uníssono na estratégia de transformação digital do país

O Governo deve acabar com "incongruências" e "posições dicotómicas" sobre a estratégia de transformação digital para o país, defendeu hoje o presidente da Altice, reagindo à utilização das receitas do leilão do 5G para a construção de vias rodoviárias."Parece-me que existe uma dicotomia de posições dentro do Governo e um desconhecimento do setor incompatível com o caminho económico que o país quer seguir e que nós subscrevemos", afirmou Alexandre Fonseca (na foto) à agência Lusa, à margem da assinatura de um acordo com a câmara de Arruda dos Vinhos."É preciso organizarem-se e definir o caminho, precisamos o mapa da mina, porque, se não nos dizem o caminho, não o conseguimos percorrer", alertou.O presidente executivo da Altice Portugal considerou "incongruente" o regulamento para o leilão do 5G publicado pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), tendo em conta a estratégica nacional que foi definida, levando a empresa a avançar com uma providência cautelar.O Governo vai alocar 143 milhões de euros das verbas do leilão do 5G para a construção de várias estradas retiradas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) entregue a Bruxelas, como o IC35 Sever do Vouga/IP5 (A25), a ligação ao IP3 dos concelhos a sul, o IC31 Castelo Branco/Monfortinho, a EN341 Alfarelos (EN342)/Taveiro (acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos) e o IC6 - Tábua/FolhadosaA utilização dessas receitas não estava prevista na estratégia para o digital dada a conhecer pelo Governo em fevereiro do ano passado.O Governo garantiu que isso não vai prejudicar a estratégia digital para o país.