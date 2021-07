Altice em greve contra despedimento coletivo

Os trabalhadores da Altice vão realizar esta quarta-feira uma greve contra o despedimento coletivo de cerca de 250 trabalhadores. Apesar “da pandemia e das questões de segurança, que criam limitações, estimamos uma boa presença de pessoas que contestam” o despedimento, não só as pessoas que estão na lista, mas também “da solidariedade dos outros trabalhadores”, afirmou, em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal, Jorge Félix.





Para quarta-feira, está prevista uma concentração de trabalhadores em Picoas, em frente às instalações da Altice, em Lisboa, pelas 14h30, seguindo depois para os Ministérios das Infraestruturas e do Trabalho, respetivamente. Os sindicatos querem que o primeiro-ministro, António Costa, se pronuncie sobre o despedimento, “dado que a própria Altice se tem pronunciado no sentido de que a responsabilidade destes despedimentos é essencialmente do regulador e da cumplicidade do Governo, nomeadamente do Ministério das Infraestruturas”, prosseguiu o sindicalista.



Por isso, “entendemos que o Governo tem de ter uma palavra, nomeadamente o primeiro-ministro”, reforçou, recordando que foi pedida uma reunião com António Costa, mas que até agora “não foi conseguida”.



O primeiro-ministro “endereçou-nos o ministro do Trabalho e das Infraestruturas e, por isso, dirigimo-nos para estes dois ministérios” na quarta-feira, argumentou Jorge Félix.





Antes da concentração, o sindicato é recebido na Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) às 09h30.