Altice prepara rescisão com quadros de topo com funções suspensas

A Altice está a preparar o processo de rescisão com os quadros de topo com funções suspensas, na sequência do processo de investigação em curso para a sua saída definitiva do grupo, avança, esta sexta-feira, o Expresso A empresa liderada por Ana Figueiredo nunca concretizou quem são e quantos são devido ao sigilo que a investigação exige, mas estará em causa uma dezena de trabalhadores, a maioria diretores ligados à área de compra, refere o semanário, lembrando que apenas foi tornada pública a suspensão de funções de Alexandre Fonseca, antigo presidente da comissão executiva da Altice Portugal e chairman da Altice USA, do seu chefe de gabinete, André Figueiredo, e do administrador para a área da corporate da operação portuguesa, João Zúquete da Silva.O Expresso adianta ainda que, de saída do grupo, está também Alcino Lavrador, quadro histórico da operadora e líder da Altice Labs, empresa da área da inovação.