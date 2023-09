Anacom já está a falar com operadores para restringir fornecedores no 5G

A Anacom está a dar seguimento à deliberação da Comissão de Avaliação de Segurança que prevê a exclusão de determinadas empresas da rede 5G e garante que os operadores têm transmitido a informação pedida.



"O que estou em condições de partilhar é que a informação tem sido transmitida na medida em que tem sido solicitada", afirmou o presidente da Autoridade Nacional das Comunicações, João Cadete de Matos, garantindo que já foi pedido aos operadores toda a informação necessária.





Comissão de Avaliação de Segurança, no âmbito do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, que caracteriza como de "alto risco" para a segurança das redes e de serviços 5G o uso de equipamentos de fornecedores que, entre outros critérios, sejam de fora da UE, NATO ou OCDE e que "o ordenamento jurídico do país em que está domiciliado" ou ligado "permita que o Governo exerça controlo, interferência ou pressão sobre as suas atividades a operar em países terceiros", o que poderá deixar de fora da rede de quinta geração em Portugal a chinesa Huawei.





avançou no início deste mês com uma ação administrativa na justiça contra a deliberação. Sobre se esta decisão irá afetar a decisão, Cadete de Matos afirmou: "É u

O responsável pelo regulador das comunicações garantiu que a Anacom "tudo está a fazer para que essas decisões sejam implementadas".Em causa está uma deliberação daA Huaweima matéria em que vamos ter de aguardar, o importante é dizer que estamos a trabalhar de forma articulada".Na mesma conferência, o secretário de Estado da Digitalização, Mário Campolargo, afirmou que "a decisão está a seguir os trâmites normais".Notícia em atualização